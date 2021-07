Wissenschaftliches Experiment auf hoher See

Ciara Burns, Studentin der Technischen Universität (TU) Wien, überquerte als Teil einer zwölfköpfigen Crew den Atlantik. Um die Extrembelastung besser zu verkraften, wechselten sich die Passagiere alle drei Stunden mit Rudern und Schlafen ab. Das nutzten Forscher der TU Wien aus, um die Reaktion des Körpers darauf zu untersuchen. Sie überwachten ihre Herzfrequenz permanent. Gleichzeitig notierten sie ihre subjektiven Eindrücke.

Besonders interessierten sich die Forscher für die Variabilität der Herzfrequenz der 26-Jährigen, die Auskunft über den physischen Zustand gibt. Üblicherweise schlägt das Herz nicht völlig regelmäßig, die Zeit zwischen den Herzschlägen variiert im Millisekunden-Bereich. Bei Burns war vor dem Abenteuer die Variabilität in der Schlafphase doppelt so groß wie im wachen Zustand. "Dieses Verhältnis hat sich über die Reise hinweg verschlechtert – ein Anzeichen für die extreme Belastung", sagt Studienleiter Eugenijus Kaniusas von der TU Wien.

Ziel: Belastungen besser planen

Allerdings: Burns fühlte sich nicht in den Phasen, in denen die objektiven Daten am schlechtesten waren, subjektiv am erschöpftesten. Das Empfinden der Studentin war dann eher schlecht, wenn sich das Verhältnis der Herzfrequenz-Variabilität zwischen Schlaf- und Wachphasen verschlechterte. "Offenbar fühlt man sich schlecht, wenn sich der Körper in einer Abwärtsspirale befindet", sagt Kaniusas. "Wenn man aber schon physiologisch im Tief angelangt ist, muss man das nicht unbedingt subjektiv so empfinden."

Die Ergebnisse dieses Experiments könnten in Zukunft dabei helfen, Extrembelastungen auf körperverträglichere Weise zu planen und Tiefs im Befinden zu mildern. Nach dieser ersten Auswertung der Daten wollen die Wissenschafter diese noch detaillierter analysieren.