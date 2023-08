Wissen kompakt: Kaiserpinguine vom Aussterben bedroht

Laut einer Studie des British Antarctic Survey führte das starke Schmelzen des Eises 2022 zum Tod aller Küken in vier Kolonien in der Bellingshausensee. Satellitenbilder zeigten, dass die von Pinguinen als Brutstätten verwendeten Eisflächen verschwunden waren, bevor die Küken ihr wasserdichtes Gefieder ausbilden konnten.

Der völlige Brutausfall sei eine direkte Folge des beispiellosen Verlusts an Meereis, der in den vergangenen Jahren in der Region aufgrund des Klimawandels zu verzeichnen war, schreiben die Forscher um Peter Fretwell in der Fachzeitschrift "Communications Earth & Environment". Bei andauernder Erderwärmung dürften bis Ende des Jahrhunderts 90 % aller Kaiserpinguine ausgestorben sein.

