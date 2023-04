Wird 2023 das heißeste Jahr?

Das liegt aber nicht allein am Klimawandel, sondern an einem natürlichen Klimaphänomen: dem El Niño. Die veränderte Strömung im Pazifik vor der Westküste Lateinamerikas, die im Durchschnitt alle vier Jahre auftritt und einen wärmenden Effekt auf das Weltklima ausübt, könnte die Temperaturen 2023 und 2024 in neue Rekordhöhen treiben, warnen Experten der Weltwetterorganisation (WMO) in ihrem aktuellen Klimazustandsbericht.

Die Folgen für Mitteleuropa wären dramatisch. Einige Experten befürchten bereits noch extremere Hitzewellen als im Sommer 2022, als in etlichen Orten die höchste Warnstufe galt und sämtliche Hitzerekorde gebrochen wurden. Teilweise kam es dadurch zu monatelangen Bränden und extremer Dürre. Spätestens im Juni/Juli werden wir es wissen.

