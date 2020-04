Wirbel um Ebola-Medikament: Wirkt das Mittel gegen Corona?

Unruhe bei Anlegern an den Börsen löste jüngst ein Artikel der "Financial Times" aus, der von einem Rückschlag im Kampf gegen das Coronavirus handelte: Der Wirkstoff Remdesivir sei Berichten zufolge bei einer klinischen Studie als Mittel gegen die vom Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 durchgefallen. Die Zeitung berief sich auf ein kurzzeitig auf der WHO-Webseite abrufbares Abstract der Studie.

Anders beurteilt Clemens Wendtner, Chefarzt der München Klinik Schwabing, die Thematik: Das Medikament habe bei Patienten in seinem Krankenhaus erste Erfolge gebracht. Nach zurückhaltenden Schätzungen habe die Hälfte seiner Patienten profitiert, sagte Wendtner. Es sehe danach aus, dass schwer Erkrankte früher von den Beatmungsmaschinen genommen werden könnten.

Auch die Remdesivir-Herstellerfirma Gilead Sciences aus den USA wies die Berichte über das Scheitern zurück. Es habe keine Genehmigung zur Veröffentlichung gegeben. Die Studie sei aufgrund geringer Beteiligung vorzeitig abgebrochen worden, daher seien keine statistisch aussagekräftigen Schlussfolgerungen möglich. "Insofern sind die Studienergebnisse nicht schlüssig, obwohl Trends in den Daten einen potenziellen Nutzen für Remdesivir nahe legen, insbesondere bei Patienten, die früh in der Krankheit behandelt werden", so die Firma. Ergebnisse von Studien erwarte man Ende Mai.

Forschungswettbewerb

Die Corona-Pandemie hat einen bislang einzigartigen weltweiten Forschungswettlauf ausgelöst. Fast täglich werden neue Ergebnisse bekannt, noch gibt es jedoch keinen Durchbruch. Auch in Österreich werden Medikamente wie Virustatika, Immunmodulatoren und Medikamente für Lungenkranke bei experimentellen Heilversuchen und in klinischen Prüfungen eingesetzt. Immer wieder stellt sich heraus, dass hoffnungsvolle Ansätze nicht den gewünschten Erfolg bringen. Eines der Mittel, die aus dem Rennen sind, dürfte das Malariamedikament Hydroxychloroquin sein.