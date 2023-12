Wintersonnenwende: Heute ist der kürzeste Tag des Jahres

Die diesjährige Wintersonnenwende fand in den frühen Freitagmorgenstunden statt. Nun werden die Nächte wieder kürzer und die Tage länger. Die diesjährige Wintersonnenwende vollzog sich am 22. Dezember um 04:27 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) und den Beginn des astronomischen Winters eingeläutet. Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Sonne ihren Zenit am südlichen Wendekreis und die Tage werden von nun an wieder länger. Zumindest auf der Nordhalbkugel.

Außerdem wird der kürzeste Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel erreicht. Jenseits des südlichen Polarkreises wird die Sonne hingegen gar nicht untergehen. In der Antarktis ist polarer Tag. Am Nordpol zeigt ich die Sonne an diesem Tag überhaupt nicht, dort ist polare Nacht.

Tausende Menschen feierten in Stonehenge

Tausende Menschen haben am englischen Steinmonument Stonehenge die Wintersonnenwende gefeiert. Sie begrüßten dort Freitagfrüh den Sonnenaufgang. Manche kamen verkleidet, trugen Blumenkränze, Federn und so manch ausgefallenen Kopfschmuck.

"Es war wunderbar, heute Morgen etwa 6.000 Menschen in Stonehenge zu begrüßen", sagte Rebecca Eade von der Organisation English Heritage. Tausende hätten zudem online zugesehen. Der Steinkreis Stonehenge gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Großbritanniens. Die Steine sind exakt auf den Sonnenstand der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet. Es wird angenommen, dass die beiden Tage bereits seit Tausenden von Jahren dort gefeiert werden. Wozu die Steinkolosse der Jungsteinzeit ursprünglich gedacht waren, ist noch immer nicht eindeutig geklärt.

