Wintereinbruch: Lufthansa streicht Flüge in München und Frankfurt

Viele Flugzeuge werden am Mittwoch in Frankfurt und München auf dem Boden bleiben.

An ihren Drehkreuzen Frankfurt und München, die auch für Flüge von und nach Österreich bedeutend sind, werde man nach den Vorgaben der Flughäfen nur die allernotwendigsten Flüge darstellen können, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag.

Die AUA selbst wollte – nach Stand Dienstag 17 Uhr – am Mittwoch planmäßig nach München und Frankfurt fliegen. Anpassungen an die Wetterlage in Deutschland seien aber nicht auszuschließen, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Starke Schneefälle und Eisregen erwartet

Gestrichen würden Kurzstrecken ebenso wie Langstrecken, hieß es hingegen von der Lufthansa. Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch starke Schneefälle und Eisregen in der Mitte und im Süden des Landes angekündigt.

Lufthansa bat die Kunden, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status des jeweiligen Fluges zu informieren. "Sollte Ihr Flug annulliert sein und Sie keine andere Bestätigung für denselben Tag haben, kommen Sie bitte nicht zum Flughafen. Es gibt dort keine Umbuchungsmöglichkeiten", hieß es auf der Lufthansa-Webseite. Die Kunden sollten dafür die Online-Services und die Hotlines nutzen.

Einschränkungen wohl auch am Donnerstag

Das Flugangebot werde den Bedarf bei weitem nicht decken, sagte der Sprecher. Innerdeutsch könnten die Kunden versuchen, auf die Bahn umzusteigen. Am Mittwoch werde man die Lage für den Donnerstag neu bewerten. Auch für diesen Tag haben die Flughäfen witterungsbedingte Einschränkungen bei der Flugzeugabfertigung angekündigt.

