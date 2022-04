Wintereinbruch auch in Süditalien: Schnee auf dem Vesuv

Starker Wind, Gewitter, Schnee in tiefen Lagen und ein deutlicher Temperaturrückgang: Das Land ist mit Unwettern konfrontiert, die in den meisten Regionen, vor allem im Süden, den Winter zurückgebracht haben. Der fast 1.300 Meter hohe Vesuv bei Neapel präsentierte sich in weiß.

Unwetter nach 111 Tagen Trockenheit

Im Park Villa Borghese in Rom stürzte wegen eines Blitzes ein Baum um und traf zwei Frauen. Eine 47-Jährige wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Nach 111 Tagen Trockenheit im Norden kam es zu Wind, Hagel und Niederschlägen. Nördlich von Mailand musste die Feuerwehr Dutzende Male ausrücken, um umgestürzte Bäume zu entfernen und beschädigte Dächer zu reparieren.

In Ligurien im Nordwesten schneite es an der Küste von La Spezia und in den Cinque Terre. In der gleichen Region zwangen Schneefälle die Organisatoren der Coppa Milano-Sanremo für Oldtimer, die Etappe zwischen Rapallo und Loano abzubrechen.

Frühling löst Winter bald wieder ab

Wegen der stürmischen See waren die Äolischen Inseln nördlich von Sizilien vom Festland abgeschnitten. Die Seeverbindungen mussten unterbrochen werden. Schiffe und Tragflügelboote sind in den Häfen blockiert. Die Inselgruppe wurde von starken Windböen aus dem Westen heimgesucht. Die sieben Inseln laufen Gefahr, weitere Zeit isoliert zu bleiben.

Das schlechte Wetter macht auch der Landwirtschaft zu schaffen. Stürme und Hagel verursachten im Gemüse- und Obstanbau erhebliche Schäden. Ab Dienstag erwarten die Meteorologen eine allmähliche Rückkehr zum Frühling.