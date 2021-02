Wiederherstellen, was vor der Pandemie war, ist keine Lösung

International bekannt geworden ist der deutsche Journalist Elias Bierdel (60) als Vorsitzender der Hilfsorganisation Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte. Er hatte Flüchtlinge aus Afrika im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet und in Italien an Land gebracht, weshalb er wegen Schlepperei verhaftet wurde. Seit 2010 arbeitet er am Österreichischen Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung. Bierdel lebt in Pinkafeld.