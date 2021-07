Wiederaufbau der Seilbahn am Lago Maggiore: So sehen die Pläne aus

Die Bürgermeister von Stresa und der Ortschaft Baveno, Marcella Severino und Alessandro Monti, diskutierten am Dienstag mit dem italienischen Infrastrukturminister Enrico Giovannini drei Projekte für den Neustart der Seilbahn.

Das erste Projekt würde eine Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro erfordern. Dabei soll die aktuelle Mottarone-Seilbahn komplett durch eine Anlage mit modernerer Technik ersetzt werden. Ein zweiter Plan sieht die Möglichkeit einer Seilbahnverbindung zwischen Stresa und der Ortschaft Alpino vor. Dort sollen Touristen umsteigen und mit einer Zahnradbahn die Spitze des Mottarone-Bergs erreichen. Dies würde Investitionen von rund 80 Millionen Euro erfordern.

Die dritte Variante sieht eine Seilbahn mit einem neuen Abschnitt in Richtung der Ortschaft Omegna vor. Sie soll eine Verbindung zwischen dem Lago Maggiore und dem Orta See schaffen. Die drei Projekt-Ideen werden am Freitag bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Das Treffen mit Giovannini sei "fruchtbar" gewesen, betonten die Bürgermeister.

Das tödliche Seilbahnunglück am Lago Maggiore ist offenbar durch die absichtliche Abschaltung eines Sicherheitssystems ausgelöst worden. Es starben Familien, junge Paare und zwei Kinder. Ein fünfjähriger Bub ist der einzige Überlebende. Gegen neun Personen wurde bisher ermittelt, darunter gegen drei Mitarbeiter der Seilbahn Stresa-Mottarone.