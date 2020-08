Wieder zunehmende Zahl von Corona-Infektionen in Italien

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 523 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet - nach 481 am Vortag. Sechs Menschen starben von Mittwoch auf Donnerstag nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es zehn.

35.231 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten lag bei 14.081, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 779 auf 786. Auf der Intensivstation befanden sich am Donnerstag noch 55 Patienten. 13.240 Menschen waren in Heimquarantäne. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 202.237.

Zwei Tote in der Lombardei

In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, gab es am Donnerstag zwei Todesopfer. Die Zahl der Gestorbenen stieg somit auf 16.835. 74 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden, am Vortag waren es 102. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 170. Auf Intensivstationen lagen in der Lombardei elf Patienten.

In Italien müssen sich Einreisende und Urlaubs-Rückkehrer aus Kroatien, Griechenland, Malta und Spanien seit dem heutigen Donnerstag verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen. Die Regelung gilt bis vorerst 7. September in allen Regionen. Zuletzt waren viele positive Corona-Fälle bei Italienern aufgetreten, die aus dem Urlaub in den entsprechenden Ländern heimgekommen waren.

Auch an Kärntner Grenze wird kontrolliert

So wie das Land Tirol hat auch die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land am Donnerstag Kontrollen an Kärntner Grenzübergängen zu Italien angekündigt. Wie der Landespressedienst bekannt gab, starteten stichprobenweise Grenzkontrollen. Die Kontrollen werden in Kooperation zwischen der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land und der Polizei durchgeführt.

