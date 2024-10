Wieder Schüsse in Einkaufszentrum in Schweden

Er sei bei der Tat in Sollentuna im Norden von Stockholm am Vormittag angeschossen und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Es seien Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet worden. Festgenommen worden sei noch niemand. Nach Informationen der Zeitung "Aftonbladet" wurden zwei Personen gesehen, die vom Tatort wegliefen. Das Einkaufszentrum wurde demnach vorübergehend geräumt.

Am vergangenen Sonntag waren auch in einem Einkaufszentrum in Kungsbacka südlich von Göteborg Schüsse gefallen. Dabei wurde ebenfalls ein Mann verletzt. Zwei 14-Jährige wurden festgenommen, einer davon unter Tatverdacht und der andere wegen Beihilfe. Außerdem wurde am Montag in Malmö ein Mann in einer Wohnung erschossen, mutmaßlich durch ein Fenster. Auch in dem Fall wurde ein Teenager unter Tatverdacht festgenommen.

Inwieweit die Vorfälle etwas mit der Bandenkriminalität in Schweden zu tun haben, ist bisher nicht geklärt. Das skandinavische Land ringt seit langem mit kriminellen Gangs, die zunehmend auch Minderjährige rekrutieren, damit diese Gewalttaten für sie verüben.

