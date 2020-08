Seit Jahrzehnten hängen die Hoffnungen technikaffiner Optimisten an der Kernfusion – jenem Prozess, dem wir die Sonnenenergie verdanken. Dort verschmilzt Wasserstoff zu Helium unter Abgabe riesiger Energiemengen, der Sonnenstrahlung. Das passiert bei 16 Millionen Grad. Will man die Fusion auf der Erde in Gang bringen, braucht es hingegen Temperaturen von mehr als 100 Millionen Grad Celsius – aufgrund der geringeren Dichte.