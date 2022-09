Wie primitive Tiere Sonnen- und Mondlicht messen

Viele Tiere nutzen einen gefinkelten Unterscheidungsmechanismus zwischen Dunkelheit, Mond- und Sonnenlicht, vornehmlich um ihre Fortpflanzung zeitlich abzustimmen. Das berichten die Wiener Chronobiologin Kristin Tessmar-Raible und ihr Team.

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter der MedUni Wien, der Uni Oldenburg und Mainz fanden heraus, dass bei Meeresringelwürmern ein lichtempfindlicher Eiweißstoff namens "L-Cryptochrom (L-Cry)" die Intensität der Strahlung von verschiedenen natürlichen Lichtquellen erkennt.

Dadurch werden Helfer von L-Cry, nämlich "Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD)"-Kofaktoren, biochemisch unterschiedlich verändert.

Meeresringelwürmer sind ein beliebtes Modell für die Erforschung der biologischen Uhr von Organismen, denn sie koordinieren ihre Fortpflanzung exakt anhand der Tageszeiten und Mondphasen. L-Cry agiert vermutlich als Pärchen, erklärte Eva Wolf (Uni Mainz). Bei Dunkelheit sind beide FADs des Pärchens in einem bestimmten biochemischen Zustand, nämlich "oxidiert".

Natürliches Mondlicht enthält eine geringe Lichtmenge (wenige Photonen). Die Photonen werden vom ersten FAD sehr effektiv aufgenommen und dadurch "reduziert". "Das zweite FAD ist nicht mehr so einfach reduzierbar, dazu braucht es sehr viel mehr Photonen", sagt Tessmar-Raible. "Das schafft nur mehr die mehr als 10.000-fach höhere Photonenzahl des Sonnenlichts."

Das Eiweiß L-Cry fungiert somit als Unterscheider von Dunkelheit, Mondlicht und Sonnenstrahlung: Bei Dunkelheit sind beide FAD-Hilfsfaktoren oxidiert, bei Vollmond ist eines reduziert und bei Sonnenlicht beide. "Damit dient es als effizienter Lichtsensor, der einen extrem weiten Bereich natürlicher Lichtintensitäten unterscheiden kann", so die Forscher.

Zusätzlich erkennt das System wohl sogar die Mondphasen. Nach Sonnenuntergang kann das erste FAD nicht sofort reduziert werden, sondern es dauert ungefähr sechs Stunden, in denen es die Mondlichtphotonen ansammeln muss. Derartige lange Mondlichtdauer mit ausreichenden Photonenmengen gibt es im natürlichen Lebensraum der Würmer typischerweise nur bei (fast) vollem Mond. "Das heißt, das System nützt den Tieren nicht nur, zwischen Sonnen- und Mondlicht zu unterscheiden, sondern es kann nur bei Vollmond in den vollen Mondzustand gehen", so Tessmar-Raible.

"Dieser Mechanismus ist wohl auch für andere biologische Uhren relevant", so Eva Wolf. "Es könnte sich um einen allgemeinen Mechanismus handeln, der Organismen hilft, natürliche Lichtquellen zu interpretieren", sagt Tessmar-Raible: "Dies ist für jeden Organismus von zentraler ökologischer Relevanz, der sein Verhalten durch Licht steuert."