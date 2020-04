Wie geht es europaweit in den Schulen weiter?

Ähnlich wie hierzulande soll auch in Deutschland der Schulbetrieb am 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden. Begonnen wird in der Bundesrepublik mit den Abschlussklassen, aber auch mit den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen.

Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Darauf haben sich die deutsche Regierung und die Bundesländer am Mittwoch verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. In einer Beschlussvorlage für die Video-Besprechung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer war die Rede davon, dass die Kultusministerkonferenz der Länder bis zum 29. April ein Konzept vorlegen solle, "wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann".

Dabei solle neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden. "Jede Schule braucht einen Hygieneplan." Die Schulträger seien aufgerufen, die hygienischen Voraussetzungen vor Ort zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen.

In Dänemark öffnen die ersten Schulen wieder

Nach einmonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie haben in Dänemark am Mittwoch die ersten Schulen wieder geöffnet. Allerdings nahmen nur rund die Hälfte der Volksschulen des Landes und 35 Prozent der Einrichtungen in der Hauptstadt Kopenhagen den Unterricht wieder auf. Die übrigen hatten um mehr Zeit gebeten, um sich auf die neuen Hygiene-Regeln einzustellen.

Kopenhagen. Bis kommenden Montag sollen alle Volksschulen des Landes wieder öffnen. Dänemark ist das erste Land in Europa, das seine Volksschulen und Kindergärten wieder öffnet. Diese waren seit dem 12. März geschlossen. Vorgeschrieben ist ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Schulbänken, in die Pause dürfen die Schüler nur in kleinen Gruppen.

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist allerdings nicht unumstritten. Eine Eltern-Petition dagegen sammelte bis Dienstag 18.000 Unterschriften. Viele Eltern fürchten, die Kinder könnten das Virus in die Familien tragen. Der Leiter einer Kopenhagener Schule sagte, er gehe davon aus, dass viele Eltern ihre Kinder einfach zu Hause behalten werden.

Oberschüler und Gymnasiasten in Dänemark werden im Gegensatz zu den Grundschülern vorerst weiter digital unterrichtet. Für sie soll am 10. Mai die Schule wieder losgehen.

Sitzenbleiben im Corona-Jahr in Spanien "nur in Ausnahmefällen"

Die rund 8,2 Millionen Schüler Spaniens dürfen sich freuen: Bis auf ganz wenige Ausnahmen werden sie dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie unabhängig von ihren Noten in die nächste Klasse aufsteigen. Und sie werden im Sommer nicht die Schulbank drücken müssen.

Madrid. Bei einer Videokonferenz der Bildungsministerin Isabel Celaa mit den zuständigen Vertretern aller Regionen sei am Mittwoch beschlossen worden, dass das Schuljahr trotz der Krise wie vorgesehen im Juni zu Ende gehen werde, teilte das Bildungsministerium in Madrid mit. Die Beschlüsse gelten für alle Schularten und Jahrgänge, nicht aber für die Hochschulen.

Seit Inkrafttreten der strikten Ausgangssperre am 15. März sind alle Schulen in dem vom Virus Sars-CoV-2 schwer betroffenen Land geschlossen. Der sogenannte Alarmzustand samt Ausgehsperre dauert noch mindestens bis Mitternacht des 25. April.

Im Parlament sagte Celaa am Mittwoch, der Bildungssektor und ihr Ministerium würden keinen Druck ausüben, damit die Schulen noch vor den Sommerferien wieder geöffnet werden. Im Prinzip werde es kein Sitzenbleiben geben, in ganz extremen Fällen könne es aber Ausnahmen geben. Über den geeigneten Zeitpunkt zur Wiedereröffnung der Schulen werde das Gesundheitsministerium entscheiden.

"In diesen Zeiten großer Ungewissheit wollen wir den Familien etwas Gewissheit geben", sagte die Ministerin. "Ein Sitzenbleiben wird es dieses Jahr nur in Ausnahmefällen geben, die aber nichts mit Corona zu tun haben werden." Mit mehr als 18.000 Todesfällen und fast 180.000 Infektionen ist Spanien eines der von der Corona-Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt.

