Widersprüchliche Meldungen über Bachmut

Das teilt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Samstag in einem Video mit. Die Ukraine widersprach. Ukrainische Soldaten kämpften in Bachmut weiter, erklärt der für die Ostukraine zuständige Führungsstab der ukrainischen Streitkräfte am Samstag.

"Heute, um 12 Uhr mittags, wurde Bachmut vollständig eingenommen", sagte Prigoschin zuvor in dem Video. Der Chef der Söldnergruppe kündigte eine Übergabe der Stadt an das russische Militär an. Die Wagner-Kräfte zögen sich dafür vom 25. Mai an aus der Stadt zurück, sagt er.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 14 Monaten gegen den russische Überfall. Die Stadt Bachmut im ostukrainischen Donezker Gebiet mit einst über 70.000 Einwohnern ist seit Monaten der Schwerpunkt der Kämpfe. Die Schlacht um die mittlerweile vor allem symbolisch wichtige Stadt ist die blutigste und längste des Krieges bisher.

