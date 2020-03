WHO: Afrika muss sich "auf das Schlimmste" vorbereiten

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus fand eindringliche Worte der Warnung. Angesichts der Entwicklungen in der Situation mit dem neuartigen Coronavirus solle sich Afrika nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) "auf das Schlimmste" vorbereiten. Dies sagte der WHO-Chef während einer digitalen Pressekonfernez am Mittwoch.

"Afrika sollte aufwachen"

In vielen Ländern habe man gesehen, dass sich die Ausbreitung des Virus ab einem "gewissen Umkehrpunkt" rasant beschleunige, sagte Tedros. "Der beste Ratschlag an Afrika ist, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, und heute damit anzufangen", sagte er weiter. "Afrika sollte aufwachen".

Der WHO-Chef bezeichnete das neuartige Virus als einen "Feind der Menschheit". Es sei eine "beispiellose Bedrohung", betonte er. Weltweit gibt es inzwischen mehr als 200.000 Infektionsfälle mit dem Erreger Sars-Cov-2, mehr als 8.000 Menschen starben. Rund ein Drittel der weltweiten Todesfälle trat in Italien auf: Dort erhöhte sich die Zahl der Todesfälle am Mittwoch auf fast 3.000.