Wetterphänomen El Niño könnte Klimawandel über 1,5 Grad C treiben

In den kommenden Jahren könnte die Klimakrise durch El Niño auf negative Weise noch verstärkt werden, geht aus einer Prognose der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hervor. Das regelmäßig wiederkehrende Wetterphänomen verursacht eine auffallende Erwärmung des Pazifik vor der südamerikanischen Küste und ist in Folge verantwortlich für Wetterstörungen mit massiven Regenfällen in Amerika und Dürre in Asien und anderen Teilen der Welt (s. Grafik oben).