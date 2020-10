Als "Werkzeug, um den Code des Lebens neu zu schreiben" beschreibt das Nobelkomitee die von Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna entwickelte Genschere CRISPR/Cas9. Die Biochemikerinnen aus Frankreich und den USA erhielten gestern den Chemie-Nobelpreis.

Mit CRISPR/Cas9 könnten Forscher die DNA von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen mit höchster Präzision verändern. Diese Technologie habe einen revolutionären Einfluss auf die Biowissenschaften gehabt, sie trage zu neuen Krebstherapien bei und könnte den Traum von der Heilung von Erbkrankheiten wahr werden lassen, heißt es.

"In diesem genetischen Werkzeug steckt eine enorme Kraft, die uns alle betrifft. Es hat nicht nur die Grundlagenwissenschaft revolutioniert, sondern auch zu innovativen Nutzpflanzen geführt und wird zu bahnbrechenden neuen medizinischen Behandlungen führen", sagte Claes Gustafsson, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie.

An Uni Wien gearbeitet

Charpentier, Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, arbeitete 2002 bis 2009 an der Uni Wien bzw. den Max F. Perutz Laboratories (MFPL) der Uni Wien und der Medizinischen Universität Wien, wo sie einen relevanten Teil der Entwicklungsarbeit für die Genschere durchführte. Die Forscherin meinte einmal, sie habe einen "Heureka-Moment" in Wien gehabt, wie die Genschere funktioniert.

Unter anderem mangels Karriereperspektiven in Wien wechselte sie aber 2009 an die Universität Umea (Schweden). 2012 veröffentlichte sie mit Doudna, die an der University of California in Berkeley (USA) arbeitet, die Anleitung für den Schneidemechanismus im Fachjournal "Science".

Seither sei der Gebrauch "eines der schärfsten Werkzeuge der Gentechnologie", so das Nobelkomitee, explodiert. Es habe zu vielen wichtigen Entdeckungen in der Grundlagenforschung beigetragen, Forscher seien in der Lage, Nutzpflanzen zu entwickeln, die Schimmel, Schädlingen und Dürre widerstehen.

Neue Epoche

In der Medizin würden klinische Versuche mit neuen Krebstherapien laufen, und der Traum, Erbkrankheiten heilen zu können, stehe kurz vor seiner Erfüllung. "Diese genetische Schere hat die Biowissenschaften in eine neue Epoche geführt."