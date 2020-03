Wenn sich der Hamster verrollt

Wenigstens an Witzen über das aberwitzige Hamstern der Rollen, die der einmaligen Reinigung ausscheidender Körperöffnungen dienen, herrscht kein Mangel. Selbst der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nahm sich angesichts des grassierenden Kaufrausches kein dreilagiges Blatt vor den Mund. "Wir haben so viel, wir können zehn Jahre kacken", sagte er vor laufenden Kameras.

Die Psychologie wischt dieses absurd erscheinende Verhalten in der Krise nicht einfach weg. Eine Studie einer Forschergruppe aus Singapur ergab, dass gefühlter Kontrollverlust dazu führe, dass mehr Toilettenpapier und Reinigungsmittel gekauft werden. Mit diesen Produkten ließen sich Probleme lösen, etwa etwas sauber machen – das gebe den Menschen das Gefühl, über etwas wieder Kontrolle zu erlangen.

Nun mag die Frage an einem nagen, was denn der Hamster dafürkönne, dass er für dieses massenpsychologische Phänomen herhalten muss. Füllte er seine Backentaschen nicht bis zum Gehtnichtmehr, um Vorräte für später anzulegen, wäre ihm die negativ besetzte Namenspatenschaft erspart geblieben. Das hat man davon, wenn man den Mund zu voll nimmt. Dass sich massenhaft mehr oder weniger flauschige Rollen aus den Regalen verrollten, erlebten die USA im Jahr 1973. Damals kam der Witz nicht nach, sondern vor der Hamsterei. Der legendäre Talkmaster Johnny Carson sagte in seiner Late-Night-Show: "Es gibt eine akute Verknappung von Toilettenpapier in den Vereinigten Staaten. Wir müssen aufhören, es zum Schreiben zu benutzen!" Der Scherz spielte auf die Presseaussendung eines republikanischen Abgeordneten an, der sich übertrieben beklagte, dass die Regierung zu wenig Klopapier für die Staatsbediensteten vorbestellt habe. Der Scherz wurde nicht als solcher verstanden, in einer Art selbsterfüllender Prophezeiung setzte ein Run auf die Rollen ein, der sich über Monate nicht mehr stoppen ließ.

Die Angst, mit leerer Hand dazusitzen, dürfte in erster Linie Erwachsene quälen. Wenn uns Kinder beim Cowboy-und-Indianer-Spiel im Forst ein dringendes Bedürfnis überfiel, genügten ein paar grüne Blätter. In reine Nadelwälder verirrten wir uns glücklicherweise nie. Andererseits: Ein Indianer kennt keinen Schmerz.

PS an die Klopapier-Hamsterer: Haben Sie beim Kauf auf das Ablaufdatum geachtet?

PPS: Wischen S’ das weg, war ein Scherzerl!

Artikel von Bernhard Lichtenberger b.lichtenberger@nachrichten.at