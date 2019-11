Weltweite Interpol-Razzia gegen kriminelle Schlepperbanden

Wie die internationale Polizeibehörde am Donnerstag in San Salvador mitteilte, beteiligten sich an der viertägigen "Operation Türkis" Ende Oktober Fahnder in 20 Ländern und drei Kontinenten. Mit Kontrollen zu Lande, zu Wasser und in der Luft rückten die Beamten gegen die Schlepperbanden vor, um insbesondere die von ihnen genutzten Routen in den USA und Kanada stillzulegen.

In Brasilien wurde ein Schlepperring zerschlagen. Ein 32-Jähriger aus Bangladesch wurde dort festgenommen, der nach Erkenntnissen von Interpol mutmaßlich "hinter einem der größten Menschenhändlerringe in den USA steht". Die Fahnder in Brasilien beschlagnahmten dabei 42 Bankkonten, über die Zahlungen im Wert von rund zehn Millionen Dollar abgewickelt worden waren.

Die Interpol-Beamten konnten auch einige Opfer der Schlepperbanden befragen. In Mexiko berichteten die Migranten, ihnen sei mit Tod oder Vergewaltigung gedroht worden, sollten sie nicht die verlangten Summen zahlen. In Spanien stießen die Fahnder auf einen Mann aus Bangladesch, der nach eigenen Angaben 6.000 Euro für einen Transit nach Europa gezahlt hatte. Erst nach einem Jahr traf er in Málaga ein, wurde dann aber von Erpressern noch einmal so lange festgehalten, bis seine Familie schließlich Lösegeld bezahlte.

"Menschenschmuggel ist allgegenwärtig", erklärte der deutsche Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock. "Die kriminellen Banden nutzen die Migranten aus, um erheblichen illegalen Profit zu machen."