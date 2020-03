Trauriger Rekord in Italien: 919 Tote binnen 24 Stunden

Das teilte der italienische Zivilschutz mit. Noch nie war seit Beginn der Epidemie am 20. Februar die Zahl der Gestorbenen an einem einzigen Tag so stark gestiegen.

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus hat sich weltweit auf mehr als 25.000 erhöht. Die meisten Verstorbenen wurden in Europa registriert. Wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP ergab, starben seit dem ersten Auftreten des Virus im Dezember 25.066 Menschen an der Lungenerkrankung Covid-19.

Italien ist mit mehr als 9.100 Todesfällen weiterhin das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt, gefolgt von Spanien mit 4.858 und China mit knapp 3.300 Todesfällen. In der zentralchinesischen Provinz Hubei war das neuartige Coronavirus im Dezember erstmals aufgetreten.

Weltweit stieg die Zahl der offiziell bestätigten Infektionsfälle auf mehr als 547.000. Gemessen an den Infektionsfällen sind die USA, Italien und Spanien am stärksten von der Pandemie betroffen.

Einen Anstieg bei den Infektionsfällen verzeichnet auch Lateinamerika. Wie eine AFP-Zählung auf der Basis von Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ergab, haben sich seit dem Auftreten des ersten Falls in Lateinamerika vor einem Monat mehr als 10.000 Menschen mit dem Erreger SARS-Cov-2 infiziert, 182 Menschen starben.

Am stärksten betroffen ist Brasilien mit knapp 3.000 Infektions- und 77 Todesfällen, gefolgt von Chile mit mehr als 1.600 Infektionsfällen und Ecuador mit mehr als 1.400 Infektionsfällen.

Fast alle lateinamerikanischen Staaten haben wegen der Pandemie ihre Grenzen geschlossen. In Argentinien, Bolivien, Kolumbien, El Salvador, Panama und Venezuela gelten zudem landesweite Ausgangssperren.

Lombardei: "Epidemie beginnt zurückzugehen"

Die Lombardei meldet eine sinkende Zahl neuer Infektionsfälle. "Die Epidemiekurve beginnt zu sinken, der Rückgang hat begonnen", sagte der lombardische Präsident Attilio Fontana bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Laut Fontana müsste man einen Trend von fünf Tagen unter die Lupe nehmen, um Schlüsse über die Entwicklungen der Epidemie ziehen zu können. Am Donnerstag war wieder ein leichter Anstieg bei der Zahl der neuen Infektionsfälle in der Lombardei gemeldet worden, was Sorgen ausgelöst hatte.

Höhepunkt kurz bevor

In Italien könnte in den kommenden Tagen der Höhepunkt der Corona-Pandemie erreicht werden. Es gebe Hinweise darauf, dass dieser Punkt kurz bevorstehe, sagte der Direktor von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut (ISS), Silvio Brusaferro, am Freitag.

Italien bekommt indes Hilfe aus dem Ausland. Während andere deutsche Bundesländer wie Sachsen an Coronavirus erkrankte Patienten aus Italien aufnehmen, schickt Thüringen ein Ärzteteam in das Land. Ein Team aus Ärzten und Pflegekräften des Universitätsklinikums Jena werden in der Lombardei erwartet, hieß es in Mailand. Sie sollen auch vier Beatmungsgeräte mit nach Italien nehmen. Am Mittwoch waren 104 Ärzte und Sanitäter aus Russland eingetroffen.

