Weltweit bereits mehr als 300.000 Infizierte, Experten fordern mehr Tests

Die Coronavirus-Pandemie breitet sich weiterhin rasch aus: Weltweit waren am Wochenende mehr als 300.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 13.000 starben bisher aufgrund der durch das Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19. Die Weltgesundheitsorganisation WHO forderte daher mehr Tests, um Infizierte besser isolieren zu können.

Im Kampf gegen das Virus dürfe nicht nur das öffentliche Leben eingeschränkt werden, sagte WHO-Experte Mike Ryan dem britischen Sender "BBC". "Worauf wir uns wirklich konzentrieren müssen, ist die Kranken mit Infektionen zu finden und sie zu isolieren." Ryan riet dazu, wie in China, Singapur und Südkorea die Zahl der Tests massiv in die Höhe zu fahren. Ryan rief auch dazu auf, im Hinblick auf einen Impfstoff realistisch zu bleiben: Entwicklung und nötige Tests würden "mindestens ein Jahr" dauern.

> Video: Günther Mayr (ORF) über CoV-Testungen

In Europa bleibt die Lage neben Italien in Spanien am dramatischsten: Die Regierung in Madrid meldete gestern fast 400 neue Todesfälle und damit einen Anstieg von rund 30 Prozent auf insgesamt mehr als 1700 Todesopfer.

"Das Schlimmste kommt noch", hatte Premier Pedro Sanchez am Samstag in einer Rede gesagt. Die Marke der Infizierten näherte sich der 30.000er-Grenze. Die Armee war im Einsatz, um beim Transport von Patienten in ein provisorisches Spital auf einem Konferenzgelände in Madrid zu helfen. In der im Aufbau befindlichen Behelfsklinik soll es bald 5500 Betten geben. Es wäre dann die größte Klinik ihrer Art in Europa.

In Madrid wird eine Behelfsklinik mit 5500 Betten errichtet. Bild: AFP

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel befindet sich seit gestern in häuslicher Quarantäne. Ihr Arzt, der ihr am Freitag vorsorglich eine Pneumokokken-Impfung verabreicht hatte, wurde am Wochenende positiv auf Corona getestet. Die 65-Jährige werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, teilte ihr Sprecher mit. Aus der Quarantäne heraus werde sie "ihren Dienstgeschäften nachgehen". Kurz zuvor hat Merkel die Deutschen noch zu "Verzicht und Opfern" aufgerufen. Im neuen Maßnahmenkatalog des Bundes wurde festgelegt, dass Menschen in der Öffentlichkeit einen Abstand "von mindestens 1,5, besser noch zwei Metern" einzuhalten haben, sagte die Kanzlerin. Ausgenommen davon seien Angehörige des eigenen Hausstands. Zudem seien ab sofort Versammlungen von mehr als zwei Menschen verboten. Wer sich nicht daran hält, riskiert bis zu 25.000 Euro Strafe.

Die deutsche Kanzlerin Merkel ist in häuslicher Quarantäne. Bild: Reuters

Im Vatikan hat Papst Franziskus die Menschen aller Konfessionen und insbesondere alle Christen aufgerufen, am Mittwoch um 12 Uhr gemeinsam das Vaterunser zu beten. Am Freitag wird der Papst um 18 Uhr auf dem leeren Petersplatz dafür beten, dass die Pandemie zu Ende gehe. Danach werde er einen "Urbi et orbi"-Segen und die Generalabsolution erteilen.

In Großbritannien sollen 1,5 Millionen Risikopatienten laut Staatssekretär Robert Jenrick drei Monate in Quarantäne. Es werde für die Betroffenen eine spezielle Hotline geben sowie Lieferdienste für Lebensmittel und Medikamente.

Serbien legte fest, dass über 65-Jährige nur an Sonntagen von 4.00 bis 7.00 Uhr in bestimmten Supermärkten einkaufen dürfen.

Indien probte den Ernstfall. Die 1,3 Milliarden Inder wurden am Sonntag aufgerufen, eine von 7.00 bis 21.00 Uhr (Ortszeit) geltende Ausgangssperre einzuhalten. Premier Narendra Modi sah dies als "gewaltigen Beitrag zum Kampf gegen die Covid-19-Bedrohung". Lav Agarwal vom Gesundheitsministerium erklärte, die Regierung wolle mit der Test-Maßnahme "Einigkeit in der Isolation" erreichen.

