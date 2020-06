Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Sonntag 183.000 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Das war der höchste jemals innerhalb von 24 Stunden registrierte Wert. 116.000 dieser neuen Fälle, das sind 63,4 Prozent, entfielen demnach auf Nord- und Südamerika. Weltweit gibt es bisher laut der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore (USA) knapp neun Millionen bestätigte Infektionen und rund 470.000 Todesfälle.

Zugleich warnte die WHO vor jahrzehntelangen Auswirkungen der Corona-Krise. Die Pandemie beschleunige sich weiter, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus gestern bei einer Online-Konferenz. Die größte Gefahr sei dabei nicht das Virus, "sondern der Mangel an globaler Solidarität und globaler Führung".

Eine unsolidarische Welt könne die Pandemie nicht besiegen: "Niemand von uns ist in Sicherheit, solange nicht alle in Sicherheit sind." Die Corona-Pandemie sei nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine wirtschaftliche und soziale sowie in vielen Ländern eine politische Krise.

USA: Das mit Abstand am stärksten betroffene Land sind nach wie vor die USA: Nach Angaben der Seuchenschutz-Behörde CDC wurden allein am Sonntag 32.411 Neuinfektionen bestätigt. Schon am Samstag war dieser Wert bei rund 32.000 gelegen, nachdem er seit Mitte Mai teils deutlich darunter lag. Insgesamt sind in den Vereinigten Staaten aktuell 2,3 Millionen Infektionen registriert, 120.000 Menschen starben.

Brasilien: Ähnlich dramatisch ist die Lage in Brasilien: Dort gibt es mittlerweile bereits 1,1 Millionen Coronafälle und knapp 51.000 Tote. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen.

Südkorea: Die Gesundheitsbehörden sehen das Land mittlerweile einer zweiten Welle der Coronavirus-Ausbreitung ausgesetzt. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass eine zweite Infektionswelle im Herbst oder Winter beginnen könnte, sagte die Direktorin der Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (KCDC), Jeong Eun Kyeong. "Unsere Voraussage erwies sich als falsch." Pro Tag werden derzeit zwischen 20 und 30 Neuinfektionen bestätigt. Schwerpunkt der zweiten Welle ist derzeit die Hauptstadt und deren Umgebung. Im Großraum Seoul lebt die Hälfte der 51,6 Millionen Einwohner. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Südkorea stieg auf 12.438. Bisher wurden 280 Todesopfer mit dem Virus in Verbindung gebracht.

China: Trotz der Corona-Pandemie und einer Regierungskampagne für mehr Tierschutz wurde gestern das jährliche Hundefleisch-Festival eröffnet. Die zehntägige Veranstaltung in der Stadt Yulin zieht Tausende von Besuchern an. Tierschützer erwarten, dass die Zahl zurückgeht und die Veranstaltung letztmalig stattfindet. "Ich hoffe, dass sich Yulin nicht nur um der Tiere willen, sondern auch zugunsten der Gesundheit und Sicherheit der Menschen ändern wird", sagte Peter Li, China-Spezialist der Tierrechtsgruppe "Humane Society International". Massenversammlungen für den Handel und der Verzehr von Hundefleisch stellten "ein erhebliches Risiko" für die öffentliche Sicherheit dar.

Die Regierung arbeitet derzeit neue Gesetze aus, um den Handel mit Wildtieren zu verbieten. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Experten gehen davon aus, dass sich das Virus Ende 2019 von einem Markt in der Stadt Wuhan ausgebreitet hat, auf dem mit Wildtieren gehandelt wurde.

Frankreich lockert

In Frankreich sind gestern neue Lockerungen der Beschränkungen in Kraft getreten. Alle Schulen mit Ausnahme von Gymnasien öffneten wieder – unter Auflagen. Auch Campingplätze und Kinos können wieder aufsperren. Zudem waren erstmals seit drei Monaten alle Stationen der Pariser Metro wieder geöffnet.

Für die Schüler gilt nun wieder eine Anwesenheitspflicht. Allerdings hatte das Bildungsministerium Verständnis für Eltern signalisiert, die ihr Kind zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien nicht zum Unterricht schicken wollen.

Der Eiffelturm ist ab morgen wieder geöffnet. Die Einreise nach Frankreich ist seit einer Woche für Deutsche und die meisten EU-Bürger wieder uneingeschränkt möglich. Präsident Emmanuel Macron hatte die neuen Lockerungen mit einem „ersten Sieg“ über das Virus begründet.

