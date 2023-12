Weihnachten auf See: "Sea Watch 5" rettete 118 Migranten

So wurden am Sonntag im zentralen Mittelmeer 118 Migranten bei zwei verschiedenen Einsätzen gerettet. Der jüngste Überlebende ist erst drei Jahre alt, teilte die deutsche NGO Sea Watch mit. Mit dem neuen Rettungsschiff "Sea Watch 5" setzt die deutsche Hilfsorganisation ihre Such- und Rettungsaktion im zentralen Mittelmeer fort. Das neue Schiff wurde Anfang November in Hamburg getauft.

Zivile Seenotretterinnen und Seenotretter sind Italiens rechter Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Mit einem neuen Gesetz versucht sie Einsätze von privaten Rettungsorganisationen einzuschränken. Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder, dass sie an der Rettung von Menschen in Seenot gehindert werden.

153.677 Migranten (Stand 22. Dezember) sind seit Anfang 2023 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 101.120 gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit.

