Waschbär aus Kanalgitter gerettet

Das Tier war nach einem Ausflug in einen Abwasserkanal in Newton im US-Bundesstaat Massachussetts in einem Gitter steckengeblieben und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

"Er steckte eine Weile fest, aber wir freuen uns, mitteilen zu können, dass er frei ist", schrieb die örtliche Feuerwehr nach der Rettung auf Twitter. Dazu stellte sie ein Foto des knopfäugigen Tieres, das sich mit seinen kleinen Pfoten an dem Gitter festklammerte.

We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire #nfd #newtonma pic.twitter.com/q7CYEQCCWZ