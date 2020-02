Was uns die Sonne nicht enthüllt, erhellen zwei Raumsonden

Ursprünglich hätte die Raumsonde Solar Orbiter gestern am frühen Morgen auf der Spitze einer Atlas-V-Trägerrakete ihre Reise ins All antreten sollen. Nach letzten Prognosen soll der Start von Cape Canaveral (Florida) morgen um 5 Uhr (MEZ) stattfinden.

Solar Orbiter ist eine Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Die NASA stellt die Trägerrakete bei. Bis die Sonde den Rätseln des Sonnenwinds auf die Spur kommen kann, muss sie erst einmal Schwung holen: dreieinhalb Jahre lang, indem sie mehrmals an Erde und Venus vorbeifliegt. Dann wird sie in einen elliptischen Orbit um die Sonne einschwenken. "Wir wollen verstehen, wie unser Stern die riesige Plasmablase, in die unser Sonnensystem eingebettet ist, erzeugt und moduliert", sagt Wolfgang Baumjohann vom Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF). Das IWF war für die Antennenkalibrierung der Sonde verantwortlich und baute den Bordcomputer für das Radiowelleninstrument.

Im Mittelpunkt der Messungen steht der Sonnenwind. "Flares und koronale Massenauswürfe sind die Ursache für starke Störungen des Weltraumwetters in Erdnähe", sagt Astrid Veronig vom Institut für Physik an der Uni Graz. Dort wurde die Software für das Röntgenteleskop entwickelt. Der Orbiter wird sich unserem Fixstern auf 60 Sonnenradien nähern.

Die NASA-Raumsonde Parker Solar Probe, die im Sommer 2018 gestartet wurde, kommt der Sonne noch näher: auf 8,5 Sonnenradien. Sie treibt die Frage an, warum die Sonne auf ihrer Oberfläche viel weniger heiß ist (5500 Grad Celsius) als in ihrer Korona, wo mehrere Millionen Grad herrschen.

Solar Orbiter, ESA

Start: 9. Februar 2020

Startmasse: 1800 kg

Ziel: solarer Orbit ab 2027 mit Annäherung auf 42 Millionen Kilometer (60 Sonnenradien)

Mission: Untersuchung des Sonnenwinds

Instrumente:

STIX: Spektrometer, Röntgenteleskop

PHI: vermisst das Magnetfeld in der Photosphäre mit hoher Auflösung

EUI: fertigt Bilder verschiedener Schichten der Sonnenatmosphäre an

METIS: beobachtet die Korona im Bereich des sichtbaren und ultravioletten Lichts

SoloHI: beobachtet die Störungen des sichtbaren Lichts durch die Elektronen des Sonnenwinds

PICE: UV-Spektroskop

Kosten: 500 Mio. Euro plus

Rakete (NASA) 400 Mio. Dollar

Parker Solar Probe, NASA

Start: 12. August 2018

Startmasse: 685 kg

Ziel: zweimaliger Vorbeiflug an der Sonne im Abstand von 5,9 Mio. Kilometer = 8,5 Sonnenradien, erstmals am 24. 12. 2024

Mission: Erforschung der Korona

Parker Solar Probe, NASA Bild: APA/AFP

Instrumente:

FIELDS: misst elektrische Felder, Wellen sowie Plasma- und Elektronendichte

ISIS: beobachtet hochenergetische Elektronen, Protonen und Ionen

WISPR: Teleskopä

SWEAP: Partikelzähler

Kosten: 1,5 Milliarden Dollar