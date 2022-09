Was sich Queen Elizabeth für ihre Beisetzung wünschte

So wird der persönliche Dudelsackspieler von Elizabeth II. am Montag die Trauerfeier für die gestorbene Königin beschließen. Major Paul Burns werde das traditionelle Klagelied "Sleep, Dearie, Sleep" spielen, während die Trauergemeinde aufstehe und der Sarg aus der Westminster Abbey gebracht werde, berichteten britische Medien am Montag.

Wie bereits ihre Mutter, die Queen Mum, liebte Elizabeth II. Dudelsack-Musik. Die Darbietung in der Westminster Abbey sei ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, hieß es.

Im Liveblog berichten wir aktuell von den Trauerfeierlichkeiten in London.