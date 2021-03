Was bringt Weltraumforschung?

Satelliten benötigen Energie, die durch möglichst effiziente Solarzellen zur Verfügung gestellt wird. Diese Notwendigkeit führte dazu, dass die Forschung auf diesem Gebiet intensiviert wurde. Ohne Satelliten gäbe es heute keine guten Wettervorhersagen und kein Navigationssystem. Und dass wir mühelos unseren "reichen Onkel in Amerika" anrufen können, auch das verdanken wir der Weltraumforschung. Fernsehübertragungen von Olympischen Spielen in anderen Erdteilen wären ohne Satelliten nicht möglich. Bei AUSTROMIR-91, der österreichischen Weltraumexpedition im Jahr 1991, wurden medizinisch-wissenschaftliche Experimente durchgeführt, die unter anderem als Ergebnis ein mobiles Aufzeichnungsgerät für den Herzrhythmus brachten. Firmen, die die speziellen Anforderungen meistern müssen, wie etwa der oberösterreichische "Weltraumschneider" Rudolf Hujber, erwerben sich ein "Know-how", das sie befähigt, neuartige Materialien und Fertigungstechniken in die industrielle Anwendung einzubringen.

Leo Ludick ist pensionierter Physikprofessor und Berater im Welios Science Center Wels.

Fragen an: l.ludick@eduhi.at