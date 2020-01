Was ändert sich für Reisende nach dem Brexit?

Mit dem Ablauf des heutigen Tages tritt das Vereinigte Königreich offiziell aus der EU aus. Das dazu ausgehandelte Austrittsabkommen tritt mit 1. Februar in Kraft und sieht einen Übergangszeitraum bis Ende 2020 vor. "Viele Reisende sind durch den Brexit verunsichert. Für österreichische Touristen wird sich heuer jedoch erst einmal nichts ändern", gibt ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner Entwarnung.

"Bis 31. Dezember 2020 gelten weiterhin die gewohnten Ein- und Ausreiseregeln sowie Zollbestimmungen", sagte Pronebner. Das heißt: EU-Bürger werden bis Ende 2020 kein Visum für die Einreise in das Vereinigte Königreich brauchen. "Erst im Anschluss an diese Übergangsphase, also mit Beginn des Jahres 2021, sind Änderungen, auch bezüglich des Einreisesystems, denkbar. Doch dazu herrscht noch Unklarheit", sagte die Expertin des Mobilitätsclubs.

Österreichischer Führerschein weiterhin anerkannt

Keine Probleme haben Reisende zu erwarten, die mit dem eigenen Pkw nach Großbritannien fahren: "Mittlerweile hat das Vereinigte Königreich das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr unterzeichnet. Somit ist auch nach Ablauf der Übergangsfrist eine gegenseitige Anerkennung der Führerscheine gewährleistet. Ein internationaler Führerschein ist daher nicht nötig", so Pronebner.

Auf der Website des Mobilitätsclubs findet man immer aktuelle Infos sowie die Nummer der von der Bundesregierung eingerichteten Brexit-Hotline.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.