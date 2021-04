Physiker Werner Riegler stammt aus Grein und forscht an der größten Maschine der Welt – am Large Hadron Collider (LHC) des CERN in Genf. Kürzlich war er auf Heimat- und OÖN-Besuch. OÖNachrichten: Messungen am CERN geben Hoffnung auf eine spektakuläre Entdeckung, nämlich auf eine fünfte Grundkraft neben Gravitation, elektromagnetischer Wechselwirkung, schwacher und starker Wechselwirkung. Was ist da dran? Diese Messungen sind am LHCb- Experiment gemacht worden. Es untersucht