Warum musste die fünfjährige Anissa sterben?

Unbekannte haben unweit des Bürgerparks in Pankow Plüschtiere, Kerzen und Blumen zum Gedenken an ein Kind abgelegt. Das fünf Jahre alte Mädchen wurde schwer verletzt im Park gefunden. Es verstarb trotz Reanimation in einem Krankenhaus.

Bild: Paul Zinken (APA/dpa/Paul Zinken)