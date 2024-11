Warum heißt es Black Friday?

Der „Black Friday“ findet immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, Thanksgiving, statt – einem der wichtigsten Feiertage in den USA. Thanksgiving selbst fällt traditionell auf den vierten Donnerstag im November und ist ein Tag, den viele Amerikaner im Kreis der Familie verbringen. Der darauffolgende Freitag ist für viele ein Brückentag, was ihn ideal für Shopping-Touren macht.

In den 1950er-Jahren begannen Händler in den USA, diesen freien Tag strategisch zu nutzen, um mit Rabatten die Kundschaft in ihre Geschäfte zu locken. Da Thanksgiving als Startschuss für die Weihnachtszeit gilt, war dieser Tag perfekt, um die Jagd nach Geschenken anzustoßen. Bald wurde der Black Friday zum festen Bestandteil des Einzelhandelskalenders und entwickelte sich mit der Zeit zu einem internationalen Shopping-Phänomen.

Warum "Black Friday" ?

Der Name stammt ursprünglich aus Philadelphia, wo in den 1960er-Jahren die Polizei den Tag so nannte – wegen des Verkehrschaos, das die Massen von Thanksgiving-Besuchern und Shopping-Wütigen verursachten. Erst später bekam der Begriff eine wirtschaftlich positive Note: "Schwarz" steht hier für die schwarzen Zahlen, die Einzelhändler durch die hohen Umsätze endlich schreiben konnten, nachdem sie während des Jahres oft in den roten Zahlen waren.

Nicht zu verwechseln ist der Tag mit dem Tag des Börsencrashs in New York im Oktober 1929 (Schwarzer Freitag, im Englischen Black Thursday). Der Name Schwarzer Freitag ist dadurch entstanden, dass aufgrund der Zeitverschiebung in Europa bereits der Freitag begonnen hatte, während in Nordamerika der Donnerstag noch nicht zu Ende war.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.