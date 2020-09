Warten auf 10.000 Corona-Tests

Schon Mitte August mussten Tausende Menschen in Bayern tagelang auf das Ergebnis ihrer Corona-Tests warten, die sie etwa an den Teststationen an Autobahnen gemacht hatten. Gestern wurde eine neue Panne bei der Übermittlung von Testergebnissen bekannt. Diesmal sind rund 10.000 Menschen davon betroffen.

Diese waren laut bayerischem Gesundheitsministerium zwischen Samstag und Dienstag an Flughäfen auf das Coronavirus getestet worden und bekamen nicht innerhalb der versprochenen Frist von 48 Stunden ein Ergebnis. Grund sei ein EDV-Problem beim privaten Dienstleister Ecolog gewesen, heißt es. Dieser führt im Auftrag des Freistaats an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen die Tests durch.

Die in dem Zeitraum getesteten Menschen sollten noch gestern ihre Ergebnis-Benachrichtigungen erhalten. Gestern früh warteten noch rund 2000 Menschen auf ihre Testergebnisse.

Am Freitag berichteten Betroffene über Chaos bei den Teststationen auch an der Autobahn. Diese, so das Ministerium, seien ein "Flaschenhals". An reisestarken Tagen würden dort bis zu 16.000 Menschen getestet. Bei den Labordienstleistungen sieht das Ministerium dagegen gegenwärtig keine Probleme. Das widerspricht allerdings der Darstellung des Verbands der akkreditierten medizinischen Labore in Deutschland (ALM). Demnach wären aufgrund des hohen Volumens aktuell Tests nicht taggleich abarbeitbar, Testergebnisse könnten sich daher auch länger als 48 Stunden hinziehen.

