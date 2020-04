Warnung vor radioaktivem Rauch: In der Zone um Tschernobyl brennt es wieder

Kiews Bewohner brauchen starke Nerven. In der Sperrzone von Tschernobyl brachen Anfang April große Waldbrände aus, in der ukrainischen Hauptstadt wurde erhöhte, aber durchaus noch zulässige Radioaktivität gemessen. Vergangenen Dienstag, die Flammen hatten sich dem Unglücksreaktor von 1986 schon auf 200 Meter genähert, löschte ein Wolkenbruch die meisten Brände. Wenige Tage später verhüllten neue Rauchwolken die Stadt. Zum Glück kein radioaktiver Rauch, er stammte diesmal von Waldbränden aus der Nachbarregion Schytomyr. Aber am Samstag lag der Luftverschmutzungsindex mit 361 Punkten siebenmal über der Norm, Kiew war die schmutzigste Stadt der Welt. Bei heftigem Wind flammten auch die Feuer in der Tschernobyler Zone wieder auf. Gestern brannten die Wälder dort schon 19 Tage, auf 35.000 Hektar. Über 900 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Aber wegen der Trockenheit befürchten Umweltschützer, dass die Brände in den atomar verseuchten Urwäldern noch nicht gelöscht werden können. "Es brennt auch in der Umgebung eines Schrottplatzes für atomaren Müll", sagt Tschernobyl-Expertin Ljudmila Bogun. Abgesehen von der akuten Gefahr drohen Klimawandel und wachsende menschliche Fahrlässigkeit die Waldbrände in der Sperrzone zum chronischen Problem zu machen.

Nach Ansicht der Umweltschützer haben es die ewig klammen und oft korrupten Behörden versäumt, Brandschneisen anzulegen. Jetzt spricht Innenminister Awakow von gezielter Brandstiftung. Aber bei den bisher gefassten Verdächtigen handelt es sich um Dorfeinwohner, die zu Düngezwecken Altgraswiesen abbrennen wollten. Hinzu kommt, dass immer mehr illegale Touristen in die Zone strömen.

Die EU will helfen

Die EU hat der Ukraine Hilfe angeboten, will unter anderem die Region per Satellit überwachen, um neue Brandherde schneller zu entdecken. Aber der radioaktiv besonders verseuchte "rote Wald" ist zum Teil schon abgebrannt.

In Kiew wurden Cäsium-Werte von 200 Mikrobecquerel gemessen, ein noch ungefährlicher Wert, der aber 200-mal über der Norm liegt. "Wir reden von Cäsium, weil es gut erforscht ist", erklärt der Atomwissenschaftler Ivan Kovalets. Im Gegensatz zu anderen hochaktiven Radionukliden, die schwieriger zu messen seien. (scholl)