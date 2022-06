Warnung vor Alkohol-Exzessen in Lignano

"Gestern Abend bin ich in der Innenstadt spazieren gegangen. Da gab es jede Menge 'brave' Jungs, die, weil sie es zu Hause nicht dürfen, nach Lignano kommen, um hier Chaos zu machen", sagte Salvini in Anspielung auf viele österreichische Jugendliche, die in Lignano eingetroffen sind.

Salvini besuchte laut Medienangaben Lignano, um die lokale Bürgermeisterkandidatin seiner Partei bei den am 12. Juni geplanten Kommunalwahlen zu unterstützen. Auf dem Strand von Lignano ließ er sich von seinen Anhängern fotografieren.

100.000 Besucher werden am Pfingst-Wochenende in Lignano erwartet, darunter voraussichtlich 20.000 Österreicher. Zeugen berichteten von Autos von Jugendlichen mit unzähligen Bier- und Weinflaschen im Kofferraum. Die Gemeinde Lignano hat über das Wochenende den Verkauf von Glasflaschen und Dosen verboten. Die Nacht auf Samstag verlief laut Zeugen ruhig. In den vergangenen Jahren war es am Pfingst-Wochenende zu Alkohol-Exzesse in der Kleinstadt gekommen.