Warnstreiks in deutschen Kfz-Werkstätten und Autohäusern

Wer in Deutschland rund um Ostern mit dem Auto in die Werkstatt will, muss auf Einschränkungen gefasst sein. Die Gewerkschaft IG Metall ruft die 400.000 Beschäftigten in Kfz-Werkstätten und Autohäusern ab diesem Montag zu Warnstreiks auf. Sie verlangt in regional geführten Tarifverhandlungen um 8,5 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsausgleichsprämie für die Beschäftigten. Wann und wo genau es in den kommenden beiden Wochen zu Aktionen kommt, werde regional angekündigt.

