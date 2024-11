Waldbrand in der Nähe von Los Angeles außer Kontrolle geraten

Nach Angaben der kalifornischen Brandschutzbehörde hatte sich das Feuer binnen weniger Stunden bis Mitte des Nachmittags auf fast 3.600 Hektar ausgebreitet und den Vorort Camarillo mit 70.000 Einwohnern erreicht. Mehrere Menschen seien verletzt und in örtliche Krankenhäuser gebracht worden, erklärte die Feuerwehr von Ventura County.

"Evakuierungsanordnungen sind in Kraft, und wir bitten die Bewohner dringend, zu ihrer Sicherheit diesen Anordnungen zu folgen. Zahlreiche Gebäude sind derzeit bedroht", teilte die Feuerwehr weiters mit.

Luxuriöse Häuser in Flammen

Lokalsender zeigten Aufnahmen von luxuriösen Häusern in dem Gebiet von Camarillo Heights, die in Flammen standen. Auf Luftaufnahmen war zu sehen, wie Leute weiter oben in den Hügeln verzweifelt Pferde in Anhänger luden, während in der Nähe Flammen aufloderten.

Das Feuer war zunächst Mittwochfrüh nahe Moorpark etwa 64 Kilometer nordwestlich von Los Angeles gemeldet worden. Winde mit der Geschwindigkeit von 134 Stundenkilometern fachten das Feuer weiter an.

