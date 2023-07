Waldbrände: Löschflugzeug in Griechenland abgestürzt

Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen. Ob die Piloten den Absturz am Dienstag überlebt haben, war zunächst unklar. Das Staatsfernsehen veröffentlichte ein Video, das den Absturz zeigen soll. Zu sehen ist, wie die Maschine Wasser abwirft, zur Seite fliegt, an Höhe verliert und mit der rechten Tragfläche am Boden aufschlägt. Danach steigen Flammen und Rauch auf. In der Regel sind zwei Menschen an Bord solcher Löschflugzeuge. Nach ersten Informationen des Staatsrundfunks handelt es sich um ein Flugzeug des griechischen Zivilschutzes und nicht um eine ausländische Maschine, die im Kampf gegen die Flammen unterstützen. Mit einem Hubschrauber werde nach der abgestützten Maschine gesucht, berichtete ein Reporter des Staatsrundfunks weiter.

