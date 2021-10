Waffen und Schmuck des berüchtigten "Al Capone" werden versteigert

Al Capones Lieblingswaffe, Schmuck mit seinen Initialen, Möbel aus seinem Schlafzimmer, Geschirr. 174 Gegenstände aus dem Besitz des Gangsters werden am 8. Oktober in Sacramento (Kalifornien) versteigert. In jenem Bundesstaat, in dem Al Capone 1947 starb. Titel der Auktion lautet: "Ein Jahrhundert mit trauriger Berühmtheit - das Anwesen von Al Capone"

Die Familie hat entschieden, dass seine persönlichen Dinge mit dem Rest der Welt geteilt werden sollen, sagt seine Enkeltochter Diane. Niemand kenne seine persönliche Geschichte, sagt sie. Man kenne nur seine Gewalttaten in Chicago.

Die Auktion wird am 8. Oktober live übertragen.