Vulkanausbruch: White Island nun "Todeszone"

Nach dem Vulkanausbruch auf White Island mit mindestens sechs Toten hat die Polizei nun Ermittlungen eingeleitet, um Näheres über die "Umstände" der Naturkatastrophe zu erfahren, so Vize-Polizeichef John Tims in Wellington. Eine der wesentlichsten Fragen: Warum durften die Touristen auf die Insel, obwohl der Vulkan in den vergangenen Wochen schon aktiv war? Schon in der Woche vor dem Ausbruch war die Warnstufe angehoben worden.

Zurzeit des Ausbruchs befanden sich zwei Touristengruppen auf der Insel. Eine konnte laut Premierministerin Jacinda Ardern in Sicherheit gebracht werden, die andere soll dagegen zu nahe am Krater gewesen sein.

Wie viele Menschen in diesen Augenblicken unter der Asche- und Steinwolke sterben, ist noch immer nicht klar. Die Polizei bestätigte mittlerweile sechs Tote. Mindestens acht weitere Menschen gelten als vermisst. Hoffnung auf weitere Überlebende besteht laut Polizei nicht. Insgesamt sollen sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs 47 Menschen auf der Insel aufgehalten haben. Darunter laut "CNN" vier Deutsche, außerdem 24 Australier, neun Amerikaner, fünf Neuseeländer, zwei Chinesen, zwei Briten sowie ein malaysischer Staatsbürger.

White Island wurde gestern zur "Todeszone" erklärt. Wegen der Gefahr neuer Eruptionen ist die Insel 50 Kilometer vor der Küste im Pazifik damit komplett gesperrt.

Beben der Stärke 5,3

Nur einen Tag nach dem Vulkanausbruch wurde die Ostküste von Neuseelands Nordinsel am Dienstag von einem Erdbeben erschüttert. Das Beben der Stärke 5,3 traf die Nordinsel des Pazifikstaats gegen 13.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MEZ). Größere Sachschäden oder Verletzte gab es nicht. Neuseeland liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

