Vor Einbruch Yoga-Übungen auf dem Kundenparkplatz: Australierin festgenommen

Überwachungskameras nahmen sie auf, als sie nachts vor dem Geschäft in Melbourne mindestens zwei Minuten lang Übungen wie die Brücke machte, bevor sie offenbar in die Hauptniederlassung der Kette Phillippa's Bakery eindrang. Die Frau trug der Polizei zufolge eine schwarze Lederjacke, eine zerschlissene schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Ihr Diebesgut bestand demnach aus einem Mandelcroissant, einem Paar Schuhen und einigen Reinigungsmitteln. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Diebstahls, Einbruchs und Ausrüstung für einen Diebstahl eingeleitet. Die Beschuldigte kam auf Kaution frei und soll am 22. Mai vor Gericht erscheinen.

Das betroffene Unternehmen Phillippa's Bakery reagierte "ziemlich überrascht" auf den Fall. "Es scheint, dass Yoga ein Muss vor einem Einbruch ist", erklärte die Bäckerei-Kette auf Instagram. Demnach stahl die Frau neben anderen Dingen nicht nur ein, sondern mehrere Croissants, die "eindeutig zu verführerisch waren für diese gelenkige Einbrecherin".

