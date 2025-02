Antonov AN-225: Vor 3 Jahren zerstörten die Russen das größte Flugzeug der Welt

Ein Flugzeug wie die Antonov AN-225 gab es kein zweites Mal. Das gewaltige Transportflugzeug war 84 Meter lang und hatte eine Flügelspannweite von 88,4 Metern. Bis zu 250 Tonnen Ladung fanden in ihrem gewaltigen Bauch oder auf ihrem Rücken Platz.

Sie war bereits eine alte Dame. Im Jahr 1988 absolvierte sie ihren Erstflug. Ab Mai 1989 trug sie die Raumfähre "Buran" auf ihrem Rücken. Im Juni 1989 wurde die Maschine auf dem Pariser Aérosalon zum ersten Mal im Westen gezeigt. Nach der Einstellung des "Buran"-Programms wurde sie im April 1994 zunächst außer Dienst gestellt.

Ihre Pension war aber nicht von Dauer. Als in der Ukraine und anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion viele Betriebe privatisiert wurden, wurde die An-225 reaktiviert. Am 7. Mai 2001 fand der zweite Erstflug in Kiew statt.

Bild: Antonov AN-225

Sie kam immer dann als Transportflugzeug zum Einsatz, wenn Lasten für alle anderen Flugzeuge zu schwer waren. Auch am Flughafen Linz war sie mehrmals zu Gast. Ihr letzter Besuch war im Jänner 2022. Sie zog damals viele Luftfahrfans an.

Archiv-Video: Als die Antonov in Hörsching landete

Ein Opfer des russischen Angriffkrieges

Ab dem 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, versuchten die Streitkräfte Russlands in mehreren Wellen, den Flughafen Hostomel mit Luftlandetruppen einzunehmen. Der Angriff wurde von ukrainischen Truppen zurückgeschlagen. Der Hangar mit der betankten An-225 geriet dabei jedoch am 27. Februar durch einen Luftangriff der Russen in Brand.

Ein Satellitenbild zeigt einen Überblick über die Schäden, die durch Luftangriffe und schwere Kämpfe um den Flughafen Antonov in Gostomel nordwestlich von Kiew verursacht wurden. Bild: - (Satellite image ©2022 Maxar Tech)

"Mrija" wurde dabei so schwer beschädigt, dass sie als irreparabel gilt. Nur manche Teile konnten gerettet werden. Die drei intakten Triebwerke der Backbord-Tragfläche waren im Frühjahr 2023 abmontiert worden. Zwei dieser drei Triebwerke setzte man dann an An-124-Flugzeugen ein. Zumindest ein paar Teile von "Mrija" fliegen also weiter.

