Vor 50 Jahren hob die ramponierte Raumstation Skylab ab

Erste Probleme gab es schon 63 Sekunden nach dem Start am 14. Mai 1973: Ein Meteoriten-Schutzschild faltete sich auf, wurde vom Luftwiderstand zerfetzt, riss ein Sonnensegel mit sich und beschädigte ein zweites. So schaffte es das "Skylab", Amerikas erster Außenposten im All, von Cape Canaveral an Bord einer Saturn-V-Rakete zwar ins All, war aber schwer beschädigt.