Von Vater entführt? 16-jährige Deutsche in Prag gefunden

Ersten Erkenntnissen nach geht es ihr gut, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ihr Vater, gegen den am Samstag ein europäischer Haftbefehl wegen Freiheitsberaubung erlassen worden war, wurde demnach in der tschechischen Hauptstadt festgenommen.

Zudem sei ein weiterer von zwei mutmaßlichen Mittätern am Nachmittag in Erfurt von der örtlichen Polizei festgenommen worden. Der schnelle Fahndungserfolg sei einer "guten und konstruktiven länderübergreifenden Zusammenarbeit" zu verdanken, teilte die Erfurter Polizei weiter mit.

Am Samstagnachmittag hatte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X mitgeteilt, dass sich in der Erfurter Innenstadt am Vortag eine "Freiheitsberaubung zum Nachteil einer 16-Jährigen" ereignet habe. Sie bezog sich auf ein Video und Textbilder in den sozialen Medien mit dem vermeintlichen Kennzeichen eines involvierten Autos. In dem Video war ein weißer Transporter vor einem Imbiss zu sehen, vor dem mehrere Menschen hin- und herliefen. Zu sehen war, wie der Transporter mit halb geöffneter Tür zwischen Straßenbahnen davon raste.

