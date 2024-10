Von Schwester verletzt: 7-Jährige starb in Leipziger Krankenhaus

Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13-jährige Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben. "Wie es zu den Verletzungen kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen", wird ein Sprecher der Polizei in deutschen Medien zitiert. Es sei auch unklar, ob die Verletzungen versehentlich oder absichtlich zugefügt wurden. Auch um welche Art der Verletzungen es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt.

Dem Polizeibericht zufolge wurden die Beamten am Freitagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Südwesten Leipzigs gerufen. Vom wem, ist nicht bekannt. In der Wohnung sei die Siebenjährige mit schweren Verletzungen gefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei sie wenig später im Krankenhaus gestorben. Die 13-jährige Schwester wird laut Polizei derzeit in einer Fachklinik behandelt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

