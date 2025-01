Von Elefant zu Tode getrampelt: Tourist starb im Krüger-Nationalpark in Südafrika

Wie die Nationalparkverwaltung in der Nacht auf Sonntag mitteilte, wurde der Urlauber am Samstag von dem Tier angegriffen und zu Tode getrampelt. Informationen zu den genauen Umständen des Vorfalls würden "zu gegebener Zeit bekanntgegeben", so die Nationalparkverwaltung.

Sie bat andere Besucher darum, keine Fotos oder Videos des "tragischen Unfalls" in Online-Netzwerken zu veröffentlichen.

Der 20.000 Quadratkilometer große Krüger-Nationalpark ist der größte Safaripark in Südafrika. 2021 war ein mutmaßlicher Wilderer im Krüger-Nationalpark von Elefanten zu Tode getrampelt worden. Besuchern des Parks wird daher geraten, außerhalb umzäunter Camps und Rastplätze immer im Auto sitzen zu bleiben.

