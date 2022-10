Kurz und bündig kritzelte es Howard Carter (1874–1939) am 4. November 1922 in sein kalendarisches Tagebuch: "Erste Stufen eines Grabes gefunden." Tags darauf ergänzend: "Grab unter dem Grab von Ramses VI. entdeckt. Selbiges untersucht und Siegel intakt gefunden." Die knappen, trockenen Notizen des damals 48-jährigen britischen Archäologen stehen in krassem Gegensatz zu seiner Ausgrabung, die auch heute noch als epochal gilt. In der Linzer Tages-Post vom 2.