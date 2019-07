Das Vorspiel zum später "Space Race" getauften Kräftemessen zwischen den USA und der Sowjetunion wurde bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg angepfiffen. Damals begann das Buhlen um die Raketentechniker, die davor für Hitlerdeutschland ihre talentierten Hände am Zündstoff hatten. Wernher von Braun, Mitglied der SS und der NSDAP, lief mit einem Team zu den Amerikanern über. Als technischer Direktor hatte er für die Nazis die Entwicklung der V2-Rakete verantwortet, mit der als Erster der Weltraum erreicht werden konnte. "V" stand für Vergeltung. 8000 Menschen wurden durch den Einsatz dieser Waffe getötet. Bis zu 20.000 KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter starben bei deren Herstellung.

Der Kalte Krieg zwischen Ost und West, die Konfrontation der Systeme Kommunismus und Kapitalismus, erfasste fast alle Bereiche des politischen und wirtschaftlichen Lebens und machte vor dem Weltraum nicht halt. Aus diesem Gezerre um die Vorherrschaft lässt sich erklären, wieso die USA die dunkle Seite des Wernher von Braun höchst antriebslos beleuchteten. Für sie war der Physiker bedeutend, der seine Besessenheit in jungen Jahren aus dem Buch "Die Rakete zu den Planetenträumen" von Hermann Oberth bezog.

"Ich glaube, dass diese Nation sich dazu verpflichten sollte, noch vor dem Ende dieses Jahrzehnts das Ziel zu erreichen, einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen und ihn dann sicher wieder zur Erde zurückzubringen", hatte der damalige US-Präsident John F. Kennedy 1961 in einer Rede vor dem US-Kongress gesagt. Rund zwei Jahre danach wurde er ermordet und sollte es nicht mehr erleben.

Apollo 11: Armstrong, Collins, Aldrin (v.l.) Bild: NASA

Kennedy äußerte seine Vision zu einem Zeitpunkt, als die UdSSR im Weltraumrennen unbestritten die Nase weit vorne hatte. 1957 gelang es der Sowjetunion mit "Sputnik 1" den ersten künstlichen Satelliten ins All zu schießen. Washington stand unter Schock. Erst vier Monate später legten die USA mit ihrem Satelliten "Explorer 1" nach, der unter Wernher von Braun entwickelt wurde.

Doch das Gefühl der Unterlegenheit wurde weiter genährt, als die Sowjets 1959 mit "Lunik 2" erstmals eine Sonde auf dem Mond aufschlagen ließen und Kosmonaut Juri Gagarin 1961 als erster Mensch im Weltraum die Erde umrundete, 1963 folgte mit Walentina Tereschkowa die erste Frau.

Nun setzten die Amerikaner alles auf eine Karte. Das Budget der Raumfahrtbehörde NASA wurde um 400 Prozent erhöht und rund 400.000 Menschen rekrutiert, die am neuen "Apollo"-Projekt werkten. "Ich habe das Raumschiff benannt, wie ich mein Baby benennen würde", soll der damalige NASA-Chef Abe Silverstein gesagt haben. Apollo, der griechische Gott des Lichts, der auf einem Triumphwagen zur Sonne reitet, sei ein angemessener Namensgeber – "angesichts der Dimension des vorgeschlagenen Programms". Nach heutigem Wert verschlang das ambitionierte Projekt 190 Milliarden Euro. Und es begann mit einer Tragödie: Bei einem Test für den Apollo-1-Flug auf der Startrampe in Cape Canaveral kam es am 27. Jänner 1967 zu einem Brand in der Kapsel, bei dem die drei Crewmitglieder starben.

"Der Adler ist gelandet!"

Die "Apollo"-Missionen 7 bis 10 schafften es erfolgreich ins All. Angetrieben von Wernher von Brauns designter 110 Meter hohen, vollgetankt 3000 Tonnen schweren Saturn-V-Rakete brach "Apollo 11" am 16. Juli 1969 mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins zum 384.403 Kilometer entfernten Erdtrabanten auf. Während Collins im Kommandomodul Columbia den Mond umrundete, steuerten Armstrong und Aldrin in der Landefähre "Eagle" auf die Oberfläche zu. Am 20. Juli, um 21.17 Uhr unserer Zeit, meldete sich Armstrong per Funk: "Houston, hier ist Tranquility Base. Der Adler ist gelandet!" Am 21. Juli, um 3.56 Uhr, berührte der linke Fuß des damals 38-jährigen Astronauten den Mond. Kurz darauf folgte Aldrin, der die geringe Schwerkraft auf seine Art nutzte und mitteilte: "Der sogenannte Känguru-Hopser funktioniert." Der erste Mondspaziergang dauerte zwei Stunden und 31 Minuten, die für das Hissen der amerikanischen Flagge, für den Aufbau kleiner Forschungsgeräte und für das Sammeln von 21,6 Kilogramm Mondgestein genutzt wurden.

Der Rückflug verlief ohne Probleme, auch die Furcht vor Haien nach der Wasserung der Kapsel am 24. Juli 1969 im Pazifik erwies sich als unbegründet. Aus Angst, die Mondmänner könnten Mikroben vom Erdtrabanten einschleppen, musste sich das erfolgreiche Trio 17 Tage lang in Quarantäne begeben.

"Kein einzelnes Raumfahrtprojekt in diesem Zeitalter wird die Menschheit mehr beeindrucken", hatte der damalige US-Präsident Kennedy schon bei der Ankündigung 1961 gesagt. Er sollte recht behalten. Mit der Mondlandung galt das "Space Race" als von den USA gewonnen. Die Sowjetunion konnte dem – auch aufgrund des frühen Todes von Sergej Koroljow 1966, dem Architekten ihres Raumfahrtprogramms – nichts wirklich Beeindruckenderes mehr entgegensetzen.

Der Siegeseuphorie auf amerikanischer Seite folgten bis 1972 fünf weitere Apollo-Missionen – und schließlich eine Ernüchterung, die in der Frage gipfelte: Waren die teuren Mond-Programme es wirklich wert? "Die Mondlandung war ohne Frage inspirierend und ein entscheidender PR-Sieg für die USA im ‚Raumfahrt-Krieg‘ gegen die Sowjetunion", urteilt das Magazin "The Atlantic" – "aber sie hatte auch einen Preis". Um das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, wurden alle anderen Projekte der NASA eingestampft oder verkleinert. Das "Apollo"-Programm sei nichts weiter als "eine Schlacht im Kalten Krieg" gewesen, bilanzierte der Ex-Astronaut William Anders. "Es war kein Forschungsprogramm." Anders gehörte der Crew von Apollo 8 und damit dem ersten bemannten Flug zum Mond an. Dabei gelang ihm am Heiligen Abend des Jahres 1968 eines der berühmtesten Fotos der Geschichte: eine mit "Earthrise" betitelte Farbaufnahme der über dem Mondhorizont "aufgehenden" Erde. Sie gilt vielen als Auslöser für die Umweltbewegung. In einem Interview mit der "Seattle Times" sagte der heute 85-jährige Anders: "Wir flogen hin, um den Mond zu entdecken. Aber was wir wirklich entdeckt haben, ist die Erde."

Vorerst bleibt der 2017 verstorbene US-Amerikaner Gene Cernan der letzte Mensch auf dem Mond. Am 14. Dezember 1972 verließ er ihn mit den Worten: "Wir gehen, wie wir kamen und – wenn Gott es so will – werden wir wiederkommen, mit Frieden und Hoffnung für die ganze Menschheit."

Apollo 11

Das Apollo-Programm wurde zwischen 1961 und 1972 von der NASA betrieben. Benannt wurde es nach Apollo, Gott des Lichts und der Heilung.

Das Logo der Mission prägt das Wappentier der USA, der Weißkopfadler, der einen Olivenzweig zum Mond bringt (Symbol der friedlichen Absicht). Die Mondlandefähre (Lunar-Modul) trägt den Namen Eagle, also Adler, die Kommandokapsel hieß Columbia.

50 Jahre Mondlandung – eine Chronologie eines anhaltenden Wettlaufs ins All

1958: Amerikas Antwort auf den Sputnik-Schock: Mit Explorer 1 schafft es der erste US- Satellit zur Polar- und Ionosphärenforschung ins All, der erst zwölf Jahre später verglühte.

1959: Die UdSSR bringt mit der Sonde Lunik 2 den ersten Flugkörper auf die Mondoberfläche, wo er hart aufschlägt. Noch im selben Jahr fotografiert Lunik 3 die Mondrückseite. 1945: Deutsche Raketentechnik und Fachwissen gelangen nach Kriegsende in die USA und UdSSR. 1947 schießen die USA Fruchtfliegen ins All, um die Auswirkung von Strahlung zu testen.

1957: Mit Sputnik 1 der Sowjets beginnt am 4. Oktober das Zeitalter der Raumfahrt. Es ist der erste künstliche Satellit, der die Erde auf einer Umlaufbahn in bis zu 939 Kilometer Höhe umkreiste.

1957: Der sowjetische Forschungssatellit Sputnik 2 hat am 3. November die Hündin Laika an Bord. Sie stirbt nach einigen Stunden im Orbit aufgrund von Überhitzung und Stress.

1961: Am 12. April fliegt der 27-jährige sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch ins Weltall und umkreist die Erde. Am 5. Mai folgt Alan Shepard als erster Amerikaner.

1961: US-Präsident John F. Kennedy kündigt am 25. Mai in seiner Rede vor dem Kongress das Ziel an, noch vor dem Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen.

1963: Die erst 26 Jahre alte Kosmonautin Walentina Tereschkowa sichert sich den Titel der ersten Frau im Weltraum. Bei ihrer dreitägigen Reise umkreist sie die Erde insgesamt 48 Mal.

1964-1966: Im Zuge des Gemini-Programms werden in neun bemannten Flügen Rendezvous- und Andockmanöver probiert, die für die Apollo-Missionen wichtig sind.

1966: Nach zahlreichen Rückschlägen gelingt der Sowjetunion am 3. Februar die erste kontrollierte, weiche Landung auf dem Mond mit der Sonde Luna 9, die Panoramabilder zur Erde schickt.

1967: Die Apollo-1-Mission scheitert noch vor dem Abflug. Bei einem Test an der Startrampe fängt die Kommandokapsel Feuer, die drei Crew-Mitglieder sterben.

1968: Apollo 8: Frank Borman, James Lovell und William Anders sind die ersten Menschen, die die Erdumlaufbahn verlassen. Den Astronauten gelingen ikonische Fotos der Erde. 1969: Neil Armstrong betritt als erster Mensch am 21. Juli um 3.56 Uhr MEZ den Mond. Der Kommandant schießt auch alle Fotos auf dem Erdtrabanten, dieses zeigt Buzz Aldrin bei der US-Flagge.

1972: Nach Apollo 17 werden weitere geplante Mondmissionen aus politischen und budgetären Gründen gestrichen. Eugene Cernan hat als bisher letzter Mensch den Mond verlassen.

