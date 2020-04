Virtueller Passierschein gegen Virus

Die Website der Moskauer Stadtverwaltung öffnet sich erst nach 70 Sekunden, das Fenster "Den digitalen Passierschein erhalten" nach 20 Sekunden, dann klemmt das System: "Es gibt technische Probleme, verwenden Sie einen anderen Zugang." Die Behörden sprachen gestern von einem Hackerangriff.

Jedenfalls versuchten die Moskauer zu Wochenbeginn massenhaft, auf dem Portal mos.ru die neuen Digitalparolen aus 16 Buchstaben und Ziffern zu beantragen, ohne die man sich ab Mittwoch nicht mehr in Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt bewegen darf. Die Passiercodes sollen die Ausbreitung des Coronavirus aufhalten, sind aber seit Wochen umstritten.

Gestern gab es allerdings kaum Protest. Denn in Moskau ist nicht nur das Portal mos.ru überlastet. Im Internet kursierten Videos, die Schlangen von mal 30, mal mehr als 60 Ambulanzwagen zeigen. Sie warten stundenlang vor Krankenhäusern, die Corona-Kranke behandeln. "Die Aufnahme ist überfüllt mit Kranken, die Mehrzahl mit den gleichen Symptomen. Fast alle haben Lungenentzündungen", schreibt der Bürgerrechtler Georgi Fedotow, der selbst nach einer Pneumonie mit Erstickungsanfällen in einer Klinik im Stadtteil Kusminki landete, auf Facebook. "Ich sah mehrere schwerkranke alte Leute, die sofort auf die Intensivstation gebracht wurden." Alle anderen kämen in gewöhnliche Zimmer, offenbar gingen die Betten zu Ende. "Die Ärzte arbeiten real wie im Krieg."

Die offizielle Zahl der 18.328 Corona-Infizierten ist gering, steigt aber rasant, von Sonntag auf gestern um 2558 Fälle. 1355 davon wurden in Moskau diagnostiziert. Die bisher 148 Toten landesweit sind wohl nur die Spitze des Eisberges. Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin gestand, man sei erst "am Fuße" der Infektionskurve.

Artikel von Stefan Scholl