Virologe Drosten: "Derzeitige Impfquote reicht nicht"

In Deutschland beträgt die Corona-Impfquote derzeit 61 Prozent. Für Christian Drosten, den Virologen an der Berliner Charite, ist dieser Wert viel zu gering: "Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen, das reicht absolut nicht aus". Die Folge seien neue Corona-Beschränkungen, so Drosten gestern im "Deutschlandfunk". "Wir werden die Zahl der Kontakte wieder einschränken müssen. Das ist ganz klar. Die Infektionslast steigt im Herbst."

Notwendig seien 85 Prozent der unter 60-Jährigen, bei den über 60-Jährigen sogar 90 Prozent. Corona-Tests allein seien keine Alternative. Sie seien nur ein Behelfsmittel gewesen, solange es noch keinen Impfstoff gegeben habe. Für Kinder unter zwölf Jahren sollten die Tests in den Schulen jedoch beibehalten werden, sagte der Virologe.

Andere Länder können dem Virologen zufolge entspannter in die nächsten Monate blicken, darunter etwa England, wo mittlerweile 95 Prozent der Bevölkerung durch Impfung und Infektion geschützt seien – "allerdings erkauft zu dem Preis vieler Verstorbener".